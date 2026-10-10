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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
简介
奥地利Kontrollbank股份公司（OeKB）是奥地利的官方出口信贷机构（ECA），它给奥地利出口商及其国外客户提供服务。
OeKB为想在奥地利投资资产的客户提供低利率的长期融资。因此，通过提供极具吸引力的长期信贷政策，客户可获得优质且完整的奥地利式技术服务和质量服务。如果奥地利公司想在国外投资例如成立公司或者成为某个公司的合伙人以及给外国的子公司提供贷款，OeKB都可以给予支持。
联系方式
联系方式
总部
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
奥地利