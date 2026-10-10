العربية
Seitennavigation
Inhalt

DELTABLOC International GmbH

حول
الشعار

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
النمسا
+4357715470
+4357715470474
office@deltabloc.com
http://www.deltabloc.com
vCard