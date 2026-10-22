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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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تعمل شركة جوانيم ريسيرش (JOANNEUM RESEARCH) على تطوير الحلول والتقنيات المستخدمة في مجال الاقتصاد والصناعة في مجموعة واسعة من القطاعات وإجراء البحوث العلمية المتطورة على المستوى الدولي.

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