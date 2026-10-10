Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
حول
أوسترايشه كنترول بانك المساهمة (OeKB) هي وكالة ائتمان تصدير رسمية في النمسا (ECA)، وتدعم شركات التصدير النمساوية وعملائها الأجانب.
أوسترايشه كنترول بانك المساهمة (OeKB) هي وكالة ائتمان تصدير رسمية في النمسا (ECA)، وتدعم شركات التصدير النمساوية وعملائها الأجانب.
وتُقدِّم وكالة أوسترايشه كنترول بانك تمويلات طويلة الأجل وبفائدة جذابة للغاية؛ من أجل شراء السلع الاستثمارية النمساوية. ومن خلالها يتمتع العميل بحزمة شاملة وجذابة من التكنولوجيا والجودة ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
النمسا
1010 Wien
النمسا