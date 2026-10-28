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Binderholz GmbH

O firme
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Pílová spoločnosť binderholz je komplexným dodávateľom výrobkov z masívneho dreva a inovatívnych stavebných riešení.
Sortiment masívneho dreva siaha od reziva, profilovaného dreva, jednovrstvových a viacvrstvových lepených panelov z masívneho dreva, lepeného laminovaného dreva až po krížovo laminované drevo ...

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