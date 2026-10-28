Binderholz GmbH
O firme
Pílová spoločnosť binderholz je komplexným dodávateľom výrobkov z masívneho dreva a inovatívnych stavebných riešení.
Pílová spoločnosť binderholz je komplexným dodávateľom výrobkov z masívneho dreva a inovatívnych stavebných riešení.
Sortiment masívneho dreva siaha od reziva, profilovaného dreva, jednovrstvových a viacvrstvových lepených panelov z masívneho dreva, lepeného laminovaného dreva až po krížovo laminované drevo ...
Kontaktné možnostiNaspäť Ďalej
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Rakúsko
6263 Fügen
Rakúsko
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Rakúsko
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Rakúsko