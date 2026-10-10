Hitachi Rail Austria GmbH
O firme
Ľudia, ktorým zverujeme svoje životy, sa spoliehajú na spoločnosť Thales. Naši zákazníci k nám prichádzajú s ambicióznymi cieľmi: urobiť život ešte lepším a bezpečnejším.
Ľudia, ktorým zverujeme svoje životy, sa spoliehajú na spoločnosť Thales. Naši zákazníci k nám prichádzajú s ambicióznymi cieľmi: urobiť život ešte lepším a bezpečnejším.
V Rakúsku zabezpečujeme vďaka našej kompetencii v oblastiach kontrolných a zabezpečovacích technológií bezpečnú a efektívnu prepravu osôb a tovaru ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Hitachi Rail Austria GmbH
Handelskai 92
1200 Wien
Rakúsko
1200 Wien
Rakúsko