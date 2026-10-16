slovenčina
Seitennavigation
Inhalt

Hoval Gesellschaft m.b.H.

O firme
logo

Spoločnosť Hoval sa zaoberá vývojom, konštrukciou, výrobou, distribúciou a servisom kotlov na výrobu teplej vody, ako aj na skladovanie a priemyselnú ventiláciu, ako napríklad:

• všetky systémy na spaľovanie ropy, plynu a dreva, alebo kombinované
• systémy na prípravu teplej vody v rezidenčnom sektore do cca. 50 kW
• ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo