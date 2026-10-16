Hoval Gesellschaft m.b.H.
O firme
Spoločnosť Hoval sa zaoberá vývojom, konštrukciou, výrobou, distribúciou a servisom kotlov na výrobu teplej vody, ako aj na skladovanie a priemyselnú ventiláciu, ako napríklad:
Spoločnosť Hoval sa zaoberá vývojom, konštrukciou, výrobou, distribúciou a servisom kotlov na výrobu teplej vody, ako aj na skladovanie a priemyselnú ventiláciu, ako napríklad:
• všetky systémy na spaľovanie ropy, plynu a dreva, alebo kombinované
• systémy na prípravu teplej vody v rezidenčnom sektore do cca. 50 kW
• ...
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Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Hoval Gesellschaft m.b.H.
Brunner Straße 59
1230 Wien
Rakúsko
1230 Wien
Rakúsko
Hoval Gesellschaft m.b.H.
Percostraße 26
1220 Wien
Rakúsko
1220 Wien
Rakúsko
Hoval Gesellschaft m.b.H.
Hovalstraße 11
4614 Marchtrenk
Rakúsko
4614 Marchtrenk
Rakúsko