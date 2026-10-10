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ILF Consulting Engineers

O firme
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Skupina ILF Group je medzinárodne pôsobiaca, úplne nezávislá inžinierska a poradenská spoločnosť, ktorá podporuje svojich zákazníkov v úspešnej realizácii technicky náročných, komplexných priemyselných a infraštruktúrnych projektov.

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Pobočky v tejto krajine

Terraprojekt a.s.
Podunajská 24
821 06 Bratislava 214
Slovensko
+421245523771
+421245523103
http://www.terraprojekt.sk
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Hlavné sídlo