ILF Consulting Engineers
O firme
Skupina ILF Group je medzinárodne pôsobiaca, úplne nezávislá inžinierska a poradenská spoločnosť, ktorá podporuje svojich zákazníkov v úspešnej realizácii technicky náročných, komplexných priemyselných a infraštruktúrnych projektov.
Odvetvie
Kontaktné možnostiNaspäť Ďalej
Kontaktné možnosti
Pobočky v tejto krajine
Terraprojekt a.s.
Podunajská 24
821 06 Bratislava 214
Slovensko
821 06 Bratislava 214
Slovensko
Hlavné sídlo
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Rakúsko
6063 Rum
Rakúsko
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Rakúsko
1030 Wien
Rakúsko