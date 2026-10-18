Rupert Fertinger GmbH.
O firme
Spoločnosť RF pôsobí v automobilovom priemysle, kde vyvíja a vyrába kovové komponenty pre riadenie teploty a elektrické pripojenie batériových systémov pre káblové zväzky.
Spoločnosť RF pôsobí v automobilovom priemysle, kde vyvíja a vyrába kovové komponenty pre riadenie teploty a elektrické pripojenie batériových systémov pre káblové zväzky.
Komponenty a zostavy RF sa používajú v kondenzátoroch, odparovačoch, tepelných výmenníkoch, chladičoch plniaceho vzduchu, oleja alebo paliva, ako ...
Kontaktné možnosti
Kontaktné možnosti
Hlavné sídlo
Rupert Fertinger GmbH.
Rupert Fertinger-Straße 1
2120 Wolkersdorf
Rakúsko
2120 Wolkersdorf
Rakúsko