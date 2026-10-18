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Rupert Fertinger GmbH.

O firme
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Spoločnosť RF pôsobí v automobilovom priemysle, kde vyvíja a vyrába kovové komponenty pre riadenie teploty a elektrické pripojenie batériových systémov pre káblové zväzky.

Komponenty a zostavy RF sa používajú v kondenzátoroch, odparovačoch, tepelných výmenníkoch, chladičoch plniaceho vzduchu, oleja alebo paliva, ako ...

Odvetvie

Kontaktné možnosti

Kontaktné možnosti

Hlavné sídlo

Rupert Fertinger GmbH.
Rupert Fertinger-Straße 1
2120 Wolkersdorf
Rakúsko
+43224532110
+4322453211745
http://www.fertinger.at
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