PRVÝ NEVIDITEĽNÝ SLUCHOVÝ IMPLANTÁT POCHÁDZA Z RAKÚSKA

História tejto rakúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti zdravotníckej techniky sa začala pred viac ako 50 rokmi na Technickej univerzite vo Viedni. Odvtedy spoločnosť MED-EL neustále prináša prelomové inovácie a zdokonaľuje svoje technológie, čím zlepšuje život a každodenné skúsenosti nespočetného množstva ľudí so stratou sluchu. V súčasnosti predstavila prvý a jediný neviditeľný kochleárny implantát na svete, ktorého všetky komponenty sú umiestnené úplne pod kožou.
Pri miernej až stredne ťažkej poruche sluchu sa na zosilnenie zvukov používajú tradičné načúvacie prístroje, ktoré zosilňujú zvukové vibrácie. Pri závažnejších formách poruchy sluchu však toto riešenie nestačí. Práve v takýchto prípadoch zohrávajú dôležitú úlohu kochleárne implantáty. Obchádzajú poškodené časti vnútorného ucha a priamo stimulujú sluchový nerv. Zvuky zachytáva prijímač, ktorý ich prenáša do implantátu. Ten následne stimuluje slimák vnútorného ucha pomocou elektrických signálov. Sluchový nerv prenáša tieto signály do mozgu, kde sa spracúvajú a vnímajú ako zvuk.
Ingeborg a Erwin Hochmair, zakladatelia rodinnej rakúskej spoločnosti MED-EL, začali vyvíjať kochleárne implantáty v roku 1975. Prvý implantát bol chirurgicky zavedený v roku 1977 a všetky moderné implantáty dodnes vychádzajú z tohto prelomového zariadenia. Už v počiatočných fázach vývoja si výskumníci stanovili ambiciózny cieľ vytvoriť implantát, ktorý by bol zvonka úplne neviditeľný. Boli presvedčení, že takéto riešenie by bolo nielen esteticky príťažlivejšie, ale prinášalo by aj významné psychologické výhody. Dlho však neboli k dispozícii vhodné batérie ani mikrofóny. Jednou z najväčších výziev bolo napríklad umiestnenie snímača pod kožu, pretože v takom prípade dochádzalo k zmene zvuku. Vyvinúť zariadenie, ktoré by dokázalo tento problém vyriešiť, predstavovalo mimoriadne náročnú úlohu.
Po celých 15 rokoch výskumu a vývoja môže spoločnosť MED-EL s hrdosťou predstaviť prvý kochleárny implantát, ktorého všetky komponenty sú umiestnené pod kožou. Zariadenie už pomáha približne 40 pacientom po celom svete a nedávno bol implantát chirurgicky zavedený aj prvému pacientovi mimo klinickej výskumnej štúdie. Pre ľudí so stratou sluchu predstavuje tento nový implantát ďalší krok k väčšej samostatnosti, slobode a vyššej kvalite života. Zariadenie možno používať aj počas spánku a pod vodou a zostáva plne funkčné dokonca aj počas nabíjania batérie.
Spoločnosť MED-EL bola tento rok ocenená cenou TRIGOS, rakúskym ocenením za zodpovedné podnikanie. Toto uznanie vyzdvihuje medzinárodné angažovanie sa spoločnosti, ktoré zahŕňa realizáciu projektov v rozvojových krajinách a na rozvíjajúcich sa trhoch. Súčasťou týchto aktivít je komplexná snaha o zlepšenie systémov starostlivosti o sluch, pričom dôraz sa kladie na odborné vzdelávanie, včasnú diagnostiku a dostupné zdieľanie odborných poznatkov. Spoločnosť MED-EL tak aj na medzinárodnej úrovni napĺňa svoje poslanie odstraňovať stratu sluchu ako bariéru v komunikácii a zlepšovať kvalitu života pacientov.