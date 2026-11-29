Regulujú napríklad
- požiadavky na produkty
aby sa zabezpečila vhodnosť na používanie, kompatibilita, bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia
- procesy a postupy
napr. odborného prevedenia prác alebo udelenie objednávok
- metódy skúšok a meracie postupy
aby bolo možné preukázať dodržanie hraničných hodnôt alebo požiadaviek
- pojmy
aby sa pomocou jednotnej terminológie dosiahlo porozumenie medzi obchodnými partnermi, zákazníkmi, skúšobňami a úradmi.
- tak uľahčujú porovnateľnosť produktov a služieb
- zabezpečujú racionálne plánovacie a výrobné procesy
- odbúravajú rutinu v práci
- odstraňujú obchodné tajomstvá – na národnej, na európskej a na medzinárodnej úrovni
- a uľahčujú tým prístup k trhu.
Európske normy
Veľká časť noriem, ktoré dnes platia v Rakúsku – viac ako 20.000 – sú európskeho pôvodu. Európske normy (v Rakúsku "ÖNORMEN EN") sú identické vo všetkých štátoch EU a EFTA a odstraňujú tým obchodné tajomstvá v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Zostavujú ich delegáti z národných výborov spoločne a na základe dojednania.
Organizáciami na európskej úrovni sú:
- Európsky výbor pre normalizáciu (CEN)
- Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu(CENELEC)
- Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)
Zoznam smerníc vrátane príslušných noriem nájdete na stránkach "New Approach" (en).
Medzinárodné normy
Vedľa európskych noriem jestvujú normy, ktoré sú uznávané na celom svete: takzvané medzinárodné normy (ISO). Prevzaté medzinárodné normy sa v Rakúsku označujú ako "ÖNORM ISO". Mnohé medzinárodné normy sú zároveň európske a tým aj národné normy (v Rakúsku: "ÖNORM EN ISO").
Organizáciami na medzinárodnej úrovni sú:
- Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO)
- Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC)
- Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU)
Národné normy
Podiel európskych (a medzinárodných) noriem na rakúskom systéme noriem tvorí skoro 80 %. Jestvuje však aj celý rad rýdzo národných noriem. Národné ÖNORMy boli a sú vyvíjané predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých doteraz nebola potreba prijatia nadnárodných noriem.
Importovanie do krajín EU
Voľný pohyb tovaru patrí k základným slobodám európskeho vnútorného trhu. To znamená: Tovary, ktoré sa už smú umiestniť v Rakúsku na trhu – pretože spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc EU a príslušných Noriem – sú povolené aj v ostatných štátoch EU.
Ak by pre tieto tovary nejestvovali žiadne európske normy, alebo je v cieľovej krajine nutné dodržanie národných noriem, potom sa prosím obráťte na Oddelenie Sales & Service Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu.
Importovanie do krajín mimo EU
Národné (rakúske) a európske normy stanovujú pre rakúsky tovar vysokú bezpečnostnú a kvalitatívnu úroveň. Napriek tomu môže byť potrebné prispôsobenie produktov právnym a normatívnym ustanoveniam cieľovej krajiny, aby ich bolo možné umiestniť na trhu.
Ak potrebujete informácie o normách a právnych predpisoch platných v krajine importovania, obráťte sa prosím na Oddelenie Sales & Service Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Prostredníctvom ON Sales & Service dostanete – za úhradu – všetky potrebné normy. Na požiadanie urobia pracovníci aj rešerše o normách platných v cieľovej krajine a zaobstarajú originálne dokumenty.
Odkiaľ môžete získať normy
Normy môžete rešeršovať 24 hodín denne bezplatne online vo webshope Rakúskeho inštitútu pre normalizáciu: www.on-norm.at/shopZadajte do hľadacieho políčka hľadaný pojem, číslo dokumentu, názov dokumentu alebo jeho časť.
K dispozícii Vám je okolo 200.000 dokumentov a v plnom znení ich môžete získať za úhradu. Medzi nimi
- všetky ÖNORMy a ON-pravidlá (ONR)
- všetky európske normy v nemčine a angličtine (EN)
- všetky medzinárodné normy (ISO, IEC), ako aj
- čisto zahraničné normy (z. B. DIN – taktiež v nemčine a angličtine)
Viac informácií nájdete na http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlalebo sa obráťte na:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Rakúsky inštitút normalizácie (ON) ponúka možnosť certifikácie konformity s normami u výrobkov, napr. systém „preverené podľa... ÖNORM“. Ďalšie značky konformity ON sú: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Podrobnosti nájdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
Ďalej je ON známy ako kompetentné miesto, ktoré je oprávnené vystavovať certifikáty konformity EU, ako aj certifikáty o podnikovej kontrole výroby ako predpoklad pre označenie CE pri stavebných výrobkoch. Ak máte záujem, obráťte sa prosím na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html