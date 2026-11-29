Rakúske obchodné firmy disponujú enormným know-how svetových trhov, ktoré nadobudli zo skúseností získavaných po dlhé desaťročia. Môžu preto účinne pomáhať pri realizácii exportných a importných obchodov. Tranzitný obchod, čo znamená spojenie dvoch trhov cez rakúsky podnik, je stále dôležitejší.
Rakúske obchodné firmy sa vyznačujú predovšetkým podrobnými poznatkami o trhoch strednej a východnej Európy. Firmy zahraničného obchodu sú však samozrejme zastúpené prakticky na všetkých trhoch sveta. Vysoká flexibilita, tovar priniesť na každé požadované miesto, ako aj poskytnúť príslušné know-how, to robí z podnikov zahraničného obchodu spoľahlivých a žiadaných partnerov.
Práve rakúsky zahraničný obchod reprezentuje skutočný príbeh úspechu. V roku 2006 sa podarilo prekonať magickú hranicu 100 miliárd Euro v importoch aj v exportoch. Každé tretie pracovné miesto súvisí priamo alebo nepriamo so zahraničným obchodom. Spolkové grémium zahraničného obchodu odhaduje podiel firiem so zahraničným obchodom na celkovom importe na 30 %. Podiel obchodných firiem na exporte tvorí taktiež 30 %. Aj v nasledovných rokoch počíta spolkové grémium zahraničného obchodu s prírastkami, ku ktorým veľkou časťou prispieva tranzitný obchod.
Podľa odhadov spolkového grémia zahraničného obchodu tvorí výška tranzitného obchodu pri tvorbe hodnôt v Rakúsku cca 2 – 3 miliárd Euro. Know-how rakúskych firiem zahraničného obchodu je podstatným prvkom úspechov Rakúska v exporte v posledných rokoch.
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Ísť novou a možno ťažkou cestou je najľahšie so skúseným partnerom. Partnerstvo a kooperácia s rakúskym podnikom zahraničného obchodu pri práci na exportných trhoch je v mnohých prípadoch hospodársky najvýhodnejšia alternatíva k priamej vlastnej práci s trhom.
Spolupráca s rakúskymi podnikmi zahraničného obchodu ponúka pre domácich a zahraničných výrobcov mnohé výhody:
- minimalizácia rizika pri otváraní trhu a jeho spracovaní
- nákladovo nenáročné využitie dlhoročne získavaného obchodného know-how
- preklenutie priestorových a časových vzdialeností k trhom
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Spolkové grémium zahraničného obchodu
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Österreich
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+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at