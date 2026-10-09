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Acredia Versicherung AG

Коротка інформація
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55 відсотків на ринку і загальний обсяг фінансових зобов’язань в розмірі 29,9 мільярдів євро: компанія ACREDIA є провідною кредитною страховою установою в Австрії, яка захищає клієнтів в Австрії та за кордоном. Компанія стежить за ризиками своїх клієнтів і втручається, коли клієнт стає неплатоспроможним.

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