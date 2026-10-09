Acredia Versicherung AG
Коротка інформація
55 відсотків на ринку і загальний обсяг фінансових зобов’язань в розмірі 29,9 мільярдів євро: компанія ACREDIA є провідною кредитною страховою установою в Австрії, яка захищає клієнтів в Австрії та за кордоном. Компанія стежить за ризиками своїх клієнтів і втручається, коли клієнт стає неплатоспроможним.
55 відсотків на ринку і загальний обсяг фінансових зобов’язань в розмірі 29,9 мільярдів євро: компанія ACREDIA є провідною кредитною страховою установою в Австрії, яка захищає клієнтів в Австрії та за кордоном. Компанія стежить за ризиками своїх клієнтів і втручається, коли клієнт стає неплатоспроможним.
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Головний офіс
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Австрія
1030 Wien
Австрія
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Австрія
8010 Graz
Австрія
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Австрія
4020 Linz
Австрія
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Австрія
6020 Innsbruck
Австрія