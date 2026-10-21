Admonter Holzindustrie AG
Коротка інформація
омпанія ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – це міжнародна фірма з річним оборотом 69 млн. € (2021), на якій працюють майже 280 співробітників. Компанія виготовляє високоякісні вироби з натурального дерева виключно у місті Адмонт.
омпанія ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – це міжнародна фірма з річним оборотом 69 млн. € (2021), на якій працюють майже 280 співробітників. Компанія виготовляє високоякісні вироби з натурального дерева виключно у місті Адмонт.
Продукція компанії Admonter – поза часом, адже це повністю природний вибір. Переваги ...
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Головний офіс
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Австрія
8911 Admont
Австрія