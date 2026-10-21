українська
Seitennavigation
Inhalt

Admonter Holzindustrie AG

Коротка інформація
логотип

омпанія ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG – це міжнародна фірма з річним оборотом 69 млн. € (2021), на якій працюють майже 280 співробітників. Компанія виготовляє високоякісні вироби з натурального дерева виключно у місті Адмонт.

Продукція компанії Admonter – поза часом, адже це повністю природний вибір. Переваги ...

Галузь

Так Ви можете створити контакт

Так Ви можете створити контакт

Головний офіс

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Австрія
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
vCard