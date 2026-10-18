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Hausverstand Bau GmbH

Коротка інформація
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Normstabil Holzziegel (c) від Hausverstand Bau GmbH

Галузь

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Головний офіс

Hausverstand Bau GmbH
Erlath-Leiten 3
4861 Schörfling am Attersee
Австрія
+43 720 720 333
+43662234664322
office@Bausatzhaus.at
https://www.bausatzhaus.at/
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