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ANDRITZ HYDRO GmbH

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ANDRITZ Hydropower є одним із провідних світових постачальників електромеханічного обладнання та сервісних послуг для гідроелектростанцій на динамічно зростаючому світовому ринку відновлюваних джерел енергії.

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ANDRITZ Hydropower — один із провідних світових постачальників електромеханічного обладнання та сервісних послуг для гідроелектростанцій на динамічно зростаючому світовому ринку відновлюваних джерел енергії.

Спираючись на 185-річний досвід та загальну встановлену потужність у 492 гігават по всьому світу, компанія пропонує інноваційні рішення для нових та існуючих гідроелектростанцій — від малих гідроелектростанцій до великих об’єктів.

Найсучасніші цифрові рішення, комплексні послуги з експлуатації та технічного обслуговування гідроелектростанцій у цілому, а також турбогенератори для теплової промисловості доповнюють портфель компанії.

Зображення продукції
© ANDRITZ HYDRO GmbH
Зображення продукції
© ANDRITZ HYDRO GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Гідроелектростанції

Обладнання для нового будівництва та модернізації

Компанія ANDRITZ Hydropower шукає контакти з організаціями, клієнтами та розробниками гідроелектростанцій, які зацікавлені в електромеханічному обладнанні.

Зображення продукції
© ANDRITZ HYDRO GmbH