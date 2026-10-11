ANDRITZ HYDRO GmbH
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Головний офіс
1120 Wien
Австрія
4030 Linz
Австрія
8160 Weiz
Австрія
Профіль компанії
ANDRITZ Hydropower — один із провідних світових постачальників електромеханічного обладнання та сервісних послуг для гідроелектростанцій на динамічно зростаючому світовому ринку відновлюваних джерел енергії.
Спираючись на 185-річний досвід та загальну встановлену потужність у 492 гігават по всьому світу, компанія пропонує інноваційні рішення для нових та існуючих гідроелектростанцій — від малих гідроелектростанцій до великих об’єктів.
Найсучасніші цифрові рішення, комплексні послуги з експлуатації та технічного обслуговування гідроелектростанцій у цілому, а також турбогенератори для теплової промисловості доповнюють портфель компанії.
Бізнес-можливості
Гідроелектростанції
Обладнання для нового будівництва та модернізації
Компанія ANDRITZ Hydropower шукає контакти з організаціями, клієнтами та розробниками гідроелектростанцій, які зацікавлені в електромеханічному обладнанні.