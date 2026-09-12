ATM Recyclingsystems GmbH
Коротка інформація
Абревіатура ATM означає Arnold Technologie für Metallrecycling, компанію, що має більш ніж 80-річний досвід і є провідною фірмою групи компаній ASCO Group International. Підприємство розробляє, планує, виготовляє і здійснює сервісне обслуговування в усьому світі систем для переробки металу з метою виготовлення ...
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Головний офіс
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Австрія
8753 Fohnsdorf
Австрія