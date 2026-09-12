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ATM Recyclingsystems GmbH

Коротка інформація
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Абревіатура ATM означає Arnold Technologie für Metallrecycling, компанію, що має більш ніж 80-річний досвід і є провідною фірмою групи компаній ASCO Group International. Підприємство розробляє, планує, виготовляє і здійснює сервісне обслуговування в усьому світі систем для переробки металу з метою виготовлення ...

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Головний офіс

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Австрія
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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