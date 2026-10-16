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B&R Industrial Automation GmbH

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Головний офіс

B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Австрія
+43774865860
+437748658626
office@br-automation.com
http://www.br-automation.com
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