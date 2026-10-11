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Binder + Co AG

Коротка інформація
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Компанія Binder+Co – це міжнародно визнаний фахівець з виготовлення машин та комплексного устаткування для подрібнення, просіювання, вологого і термічного приготування, сортування, а також упаковки і складання на палети насипних вантажів будь-якого виду.

Штирійське підприємство з Гляйсдорфа є лідером на ринку ...

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Головний офіс

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрія
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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