Binder + Co AG
Коротка інформація
Компанія Binder+Co – це міжнародно визнаний фахівець з виготовлення машин та комплексного устаткування для подрібнення, просіювання, вологого і термічного приготування, сортування, а також упаковки і складання на палети насипних вантажів будь-якого виду.
Компанія Binder+Co – це міжнародно визнаний фахівець з виготовлення машин та комплексного устаткування для подрібнення, просіювання, вологого і термічного приготування, сортування, а також упаковки і складання на палети насипних вантажів будь-якого виду.
Штирійське підприємство з Гляйсдорфа є лідером на ринку ...
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Головний офіс
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Австрія
8200 Gleisdorf
Австрія