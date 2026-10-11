E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Коротка інформація
Компанія Hawle, яка була заснована у 1948 році як сімейне підприємство, стала провідним світовим виробником розподільного устаткування для води. Hawle виготовляє довготривалі якісні під‘єднувальні компоненти для систем постачання питної води та каналізаційних систем з дотриманням європейських норм та відповідних ...
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Головний офіс
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрія
4840 Vöcklabruck
Австрія