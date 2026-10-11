українська
Seitennavigation
Inhalt

E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Коротка інформація
логотип

Компанія Hawle, яка була заснована у 1948 році як сімейне підприємство, стала провідним світовим виробником розподільного устаткування для води. Hawle виготовляє довготривалі якісні під‘єднувальні компоненти для систем постачання питної води та каналізаційних систем з дотриманням європейських норм та відповідних ...

Галузь

Так Ви можете створити контакт

Так Ви можете створити контакт

Головний офіс

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Австрія
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
vCard