Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Коротка інформація
Компанія RÜBIG пройшла з 1946 року шлях від невеликої штампувальної кузні до успішного на міжнародному ринку Центру компетенцій з металообробки.
Компанія RÜBIG пройшла з 1946 року шлях від невеликої штампувальної кузні до успішного на міжнародному ринку Центру компетенцій з металообробки.
Компанія RÜBIG Härtetechnik є експертом з термічної обробки сталевих та алюмінієвих матеріалів і пропонує індивідуальні рішення для вирішення різного роду завдань з теплової ...
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Головний офіс
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Австрія
4600 Wels
Австрія