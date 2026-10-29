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Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

Коротка інформація
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Компанія RÜBIG пройшла з 1946 року шлях від невеликої штампувальної кузні до успішного на міжнародному ринку Центру компетенцій з металообробки.

Компанія RÜBIG Härtetechnik є експертом з термічної обробки сталевих та алюмінієвих матеріалів і пропонує індивідуальні рішення для вирішення різного роду завдань з теплової ...

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Головний офіс

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Австрія
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
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