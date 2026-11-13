H+H SYSTEM GmbH
Коротка інформація
Компанія H+H SYSTEM спеціалізується на виготовленні устаткування для зрозумілого та компактного сортування медикаментів, лабораторного обладнання та дрібних деталей різного роду. Гнучкі та мобільні системи розподілення можуть бути швидко і без труднощів переміщені і, на відміну до старих систем сортування, вони ...
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Головний офіс
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Австрія
5350 Strobl
Австрія