Head Sport GmbH
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Головний офіс
6921 Kennelbach
Австрія
Профіль компанії
З 1950 року HEAD є символом інноваційного дизайну, технічної досконалості та пристрасті до спорту. HEAD продає асортимент міжнародних брендів:
• HEAD (зимові, ракетні та плавальні товари)
• PENN (тенісні та ракетбольні м'ячі)
• TYROLIA (кріплення для лиж)
• MARES/SSI/rEvo (обладнання та навчання для дайвінгу)
• LiveAboard (дайвінг-тури)
• ZOGGS (обладнання для плавання)
• INDIGO (обладнання для лиж та сноуборду)
• AQUALUNG (товари для дайвінгу та снорклінгу)
Бізнес-можливості
HEAD SKI / ВЗУТТЯ / КРІПЛЕННЯ – ВИСОКА ЯКІСТЬ ДЛЯ ПРОКАТУ ТА ПРОДАЖУ
Професійна дистриб'юторська мережа HEAD забезпечує надійне та безперебійне постачання продукції HEAD, а також пропонує дилерам та організаціям, що займаються прокатом, найвищий рівень обслуговування та підтримки.
HEAD — це продумані рішення в галузі прокату лиж та високоякісні продукти для продажу. Багато найбільших прокатних компаній у світі довіряють HEAD і користуються досвідом та експертизою, які HEAD набула за роки співпраці з міжнародними партнерами з прокату.