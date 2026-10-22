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Head Sport GmbH

Коротка інформація
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HEAD є провідним світовим постачальником високоякісного та ефективного спортивного обладнання та одягу для спортсменів усіх рівнів підготовки. Компанія має 5 бізнес-підрозділів.

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Головний офіс

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Австрія
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Про компанію

Профіль компанії

З 1950 року HEAD є символом інноваційного дизайну, технічної досконалості та пристрасті до спорту. HEAD продає асортимент міжнародних брендів:
• HEAD (зимові, ракетні та плавальні товари)
• PENN (тенісні та ракетбольні м'ячі)
• TYROLIA (кріплення для лиж)
• MARES/SSI/rEvo (обладнання та навчання для дайвінгу)
• LiveAboard (дайвінг-тури)
• ZOGGS (обладнання для плавання)
• INDIGO (обладнання для лиж та сноуборду)
• AQUALUNG (товари для дайвінгу та снорклінгу)

зображення продукції
© Head Sport GmbH
зображення
© Head Sport GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

HEAD SKI / ВЗУТТЯ / КРІПЛЕННЯ – ВИСОКА ЯКІСТЬ ДЛЯ ПРОКАТУ ТА ПРОДАЖУ

Професійна дистриб'юторська мережа HEAD забезпечує надійне та безперебійне постачання продукції HEAD, а також пропонує дилерам та організаціям, що займаються прокатом, найвищий рівень обслуговування та підтримки.

HEAD — це продумані рішення в галузі прокату лиж та високоякісні продукти для продажу. Багато найбільших прокатних компаній у світі довіряють HEAD і користуються досвідом та експертизою, які HEAD набула за роки співпраці з міжнародними партнерами з прокату.

зображення
© Head Sport GmbH