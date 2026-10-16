Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Коротка інформація
Минуле і сучасність, мистецтво і насолода – відчуйте особливий стиль вишуканого готелю в серці Відня. Багатий традиціями готель «Ambassador Hotel» знаходиться в історичному центрі міста, між Штефанс-Платц та Державною оперою і є ідеальною відправною точкою для гостей Відня.
Минуле і сучасність, мистецтво і насолода – відчуйте особливий стиль вишуканого готелю в серці Відня. Багатий традиціями готель «Ambassador Hotel» знаходиться в історичному центрі міста, між Штефанс-Платц та Державною оперою і є ідеальною відправною точкою для гостей Відня.
Просторі та індивідуально оформлені кімнати ...
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Головний офіс
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Австрія
1010 Wien
Австрія