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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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Компанія JOANNEUM RESEARCH розробляє рішення і технології для економіки та промисловості у широкому спектрі галузей і проводить дослідження на найвищому міжнародному рівні.

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