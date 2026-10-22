JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Коротка інформація
Компанія JOANNEUM RESEARCH розробляє рішення і технології для економіки та промисловості у широкому спектрі галузей і проводить дослідження на найвищому міжнародному рівні.
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Leonhardstraße 59
8010 Graz
Австрія
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Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
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Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
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Steyrergasse 17
8010 Graz
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Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
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