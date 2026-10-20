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Kraus & Naimer Produktion GmbH

Коротка інформація
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Компанія Kraus & Naimer – це досвідчений мотиватор у сфері електротехніки. Висока ступінь вертикальної інтеграції, простий монтаж продукції, випробувані ноу-хау, міжнародні сертифікати і гнучкі рішення на основі унікальної модульної системи роблять компанію Kraus & Naimer головним партнером не тільки у галузі ...

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Головний офіс

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Австрія
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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