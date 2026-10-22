Likra Tierernährung GmbH
Коротка інформація
Компанія LIKRA Tierernährung GmbH є приватною фірмою, яка вже протягом більш ніж 55 років займається виробництвом кормів для худоби. Компанія LIKRA виготовляє повний асортимент такої продукції як готові корми, концентрати, мінеральні корми та високопроцентні премікси для усіх видів сільськогосподарських домашніх ...
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Головний офіс
Likra Tierernährung GmbH
Ignaz-Mayer-Straße 12
4021 Linz
Австрія
4021 Linz
Австрія