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M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.

Коротка інформація
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Фірма „М-U-Т”, що знаходиться в місті Штокерау – це виробниче підприємство з власною розробкою, проектуванням, конструюванням, постачанням, монтажем та введенням в експлуатацію машин та обладнання в галузі обробки та переробки відходів, підготовки води та обробки стічних вод, комунальної техніки, ...

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Головний офіс

M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Австрія
+4322666030
+432266603202
office@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at
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