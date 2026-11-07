M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Коротка інформація
Фірма „М-U-Т”, що знаходиться в місті Штокерау – це виробниче підприємство з власною розробкою, проектуванням, конструюванням, постачанням, монтажем та введенням в експлуатацію машин та обладнання в галузі обробки та переробки відходів, підготовки води та обробки стічних вод, комунальної техніки, ...
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Головний офіс
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Австрія
2000 Stockerau
Австрія