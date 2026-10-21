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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

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Головний офіс

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Австрія
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
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