Münzer Bioindustrie GmbH
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Головний офіс
8261 Sinabelkirchen
Австрія
1220 Wien
Австрія
Профіль компанії
Компанія «Münzer Bioindustrie GmbH» — це конгломерат, що перебуває під управлінням власників і має штаб-квартиру в Австрії. Спектр послуг компанії охоплює утилізацію рідких відходів, збір та переробку відпрацьованих харчових олій для виробництва біодизеля, очищення промислових об’єктів, а також переробку кабельного та електротехнічного брухту. Засноване в 1991 році сімейне підприємство є одним з найбільших збирачів та торговців відпрацьованими харчовими оліями в Європі. У віденському нафтовому порту Лобау Münzer експлуатує найбільший у країні завод з виробництва біодизеля. Головною метою підприємства є декарбонізація сектору транспорту та перевезень. Понад 800 співробітників на трьох континентах у фінансовому році 2024/25 забезпечили обсяг продажів понад 360 мільйонів євро.
Бізнес-можливості
Від відходів до енергії
Компанія Münzer постійно шукає нових партнерів та можливості співпраці у сфері збору відпрацьованого харчового масла. Як підприємство, що працює у сфері кругової економіки, компанія переробляє відпрацьоване харчове масло на екологічний біодизель, тим самим сприяючи декарбонізації транспортного сектору.
Крім того, Münzer завжди зацікавлений у нових проектах співпраці у сфері передових сировинних матеріалів. Münzer із задоволенням налагоджує контакти з підприємствами, які збирають та постачають відповідні відходи та сировинні матеріали.