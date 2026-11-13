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Hexagon | NEXTSENSE

Коротка інформація
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Компанія NEXTSENSE є відомим у світі технологічним лідером, який розробив принцип CALIPRI. Безконтактне вимірювання профілів та інспекція поверхонь з автоматизованою корекцією перевертання та обертання повністю виключає втручання користувачів.

Мобільні та стаціонарні вимірювальні і контрольні системи використовуються ...

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Головний офіс

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Австрія
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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