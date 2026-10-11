Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Коротка інформація
Акціонерне товариство Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) є офіційною австрійською агенцією з експортних кредитів (ECA), яке надає підтримку австрійським експортерам та їхнім зарубіжним клієнтам.
Акціонерне товариство Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) є офіційною австрійською агенцією з експортних кредитів (ECA), яке надає підтримку австрійським експортерам та їхнім зарубіжним клієнтам.
OeKB пропонує довготермінове фінансування з дуже вигідними відсотками для купівлі австрійських ...
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Головний офіс
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Австрія
1010 Wien
Австрія