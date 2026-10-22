Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Головний офіс
1010 Wien
Австрія
4021 Linz
Австрія
Профіль компанії
Австрійська сімейна компанія Plasser & Theurer вже понад 70 років встановлює стандарти у будівництві залізничних шляхів. Піонер залізничного будівництва вже поставив 17 800 машин у 110 країн світу. Програма машин охоплює майже всі робочі процеси, необхідні для обслуговування, будівництва та реконструкції залізничних колій. Разом з 22 компаніями-партнерами глобальна сервісна організація гарантує, що життєвий цикл продукції охоплює десятиліття. Просте керування завдяки штучному інтелекту, комплексні рішення та екологічно чисті приводи - ось що характеризує нові пропозиції.
Бізнес-можливості
Експорт техніки для будівництва залізничних шляхів
Plasser & Theurer пропонує машини та системи машин для таких завдань з будівництва та утримання залізничної колії:
- Трамбування
- Розподіл і вирівнювання баласту
- Стабілізація та ущільнення
- Очищення баласту
- Регенерація земляного полотна
- Матеріальна логістика
- Відновлення колії та будівництво нових колій
- Оновлення стрілочних переводів та будівництво нових стрілочних переводів
- Мобільна обробка рейок
- Вимірювальні роботи
- Будівництво контактної мережі
- Обслуговування колії за допомогою моторвагонного рухомого складу
- Спеціальні задачі