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Redbloc | Redblocsystems GmbH

Коротка інформація
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Компанія Redblocsystems пропонує високоприбуткову технологію готових блоків, яка окупається протягом найкоротшого часу. Високоякісні стінові елементи можуть бути ефективно та економічно виготовлені з цегли, ракушняка, пористого бетону, бетонних блоків та інших мінеральних будівельних матеріалів.

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Головний офіс

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Австрія
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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Про компанію

Профіль компанії

Компанія Redblocsystems пропонує високоприбуткову технологію готових блоків, яка окупається протягом найкоротшого часу. Високоякісні стінові елементи можуть бути ефективно та економічно виготовлені з цегли, ракушняка, пористого бетону, бетонних блоків та інших мінеральних будівельних матеріалів.

Переваги:
- випробувана технологія готових блоків
- „just-in-time“ виготовлення
- висока якість та точність
- точні вирізи (нахили даху, вікна тощо)
- короткий термін виготовлення
- доступні витрати
- будь-які види будівель

Компанія Redbloc поєднує відмінні переваги капітального будівництва з огляду на якість житла, стійкість, тепло- та звукоізоляцію з підвищенням ефективності модульного будівництва.

Фото продукції
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Фото продукції
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

МАЙБУТНЄ БУДІВНИЦТВА. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПОВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ.

Компанія Redblocsystems пропонує готові «під ключ» напів- та повністю автоматизовані установки для попереднього виготовлення стінових елементів. Готові компоненти виготовляються за розмірами. Будь-які форми, такі як нахили для даху, інсталяційні канали, отвори для вікон та дверей, виготовляються в повністю автоматичному режимі.

Компанія Redblocsystems має усі необхідні будівельно-технічні допуски і пропонує свої ноу-хау в рамках отримання ліцензії. Redblocsystems – це вирішення проблеми нехватки фахівців і підвищення продуктивності будівництва.

Цільова група - виробники будівельних матеріалів та будівельні компанії.

Зображення продукції
© Redbloc | Redblocsystems GmbH