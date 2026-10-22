Компанія SBM Mineral Processing GmbH, розташована в місті Обервайс (Верхня Австрія), є одним з небагатьох міжнародних постачальників комплексних рішень для переробки та змішування бетону.

SBM має понад 75 років досвіду і є визнаним на світовому ринку постачальником комплексних рішень для найвищих вимог.

SBM входить до складу групи MFL, яка представлена у 50 країнах світу через філії та дистриб'юторських партнерів і має понад 1000 співробітників.

Підприємства групи MFL спеціалізуються на проектуванні та виробництві машин, установок і комплектуючих. Центральне виробництво розташоване на території площею 220 000 м² у місті Ліцен. Тут, серед іншого, виробляються установки для переробки та змішування бетону SBM.

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