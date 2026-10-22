SBM Mineral Processing GmbH
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Головний офіс
4664 Gschwandt
Австрія
Профіль компанії
Компанія SBM Mineral Processing GmbH, розташована в місті Обервайс (Верхня Австрія), є одним з небагатьох міжнародних постачальників комплексних рішень для переробки та змішування бетону.
SBM має понад 75 років досвіду і є визнаним на світовому ринку постачальником комплексних рішень для найвищих вимог.
SBM входить до складу групи MFL, яка представлена у 50 країнах світу через філії та дистриб'юторських партнерів і має понад 1000 співробітників.
Підприємства групи MFL спеціалізуються на проектуванні та виробництві машин, установок і комплектуючих. Центральне виробництво розташоване на території площею 220 000 м² у місті Ліцен. Тут, серед іншого, виробляються установки для переробки та змішування бетону SBM.
Бізнес-можливості
Обладнання для переробки та змішування бетону SBM
• Розширення та розвиток мережі збуту та сервісного обслуговування в Україні, Польщі, країнах Балтії, США та Австралії
• Залучення клієнтів бетонозмішувальних установок та технологічного обладнання в Європі, на Близькому Сході та за океаном
• Обмін інформацією про заплановані та майбутні великі інфраструктурні проекти в Європі, США, Канаді, Австралії
• Інформація про поточні програми підтримки / фінансування ЄС
• Контакти з східноєвропейськими постачальниками в галузі: металобудування, машинобудування, включаючи монтаж, будівництво силосів/резервуарів для зберігання в'яжучих матеріалів та будівництво контейнерів за індивідуальними замовленнями клієнтів