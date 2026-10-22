Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Коротка інформація
Компанія Seal Maker є відомим в усьому світі виробником високоякісних заготовок, CNC-токарних станків та ущільнювачів, які застосовуються у всіх сферах промисловості. Комплексні системи CNC пропонуються разом із спеціальним програмним забезпеченням і служать для швидкого та економічно вигідного виготовлення з ...
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Головний офіс
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Австрія
7025 Pöttelsdorf
Австрія