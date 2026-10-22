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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

Коротка інформація
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Компанія Seal Maker є відомим в усьому світі виробником високоякісних заготовок, CNC-токарних станків та ущільнювачів, які застосовуються у всіх сферах промисловості. Комплексні системи CNC пропонуються разом із спеціальним програмним забезпеченням і служать для швидкого та економічно вигідного виготовлення з ...

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Головний офіс

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Австрія
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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