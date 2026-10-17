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"Snowsports GmbH"

Коротка інформація
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy спеціалізується на навчанні та підвищенні кваліфікації інструкторів з лижного спорту та сноубордингу, розробці проектів у сфері зимових видів спорту та консультуванні з питань зимового спортивного туризму.

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Головний офіс

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Австрія
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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Про компанію

Профіль компанії

Snowsports GmbH – Snowsports Academy – це інноваційна австрійська компанія, яка спеціалізується на навчанні та підвищенні кваліфікації інструкторів з лижного спорту та сноубордингу, розробці міжнародних проектів у сфері зимових видів спорту, а також на професійному консультуванні в галузі зимового спортивного туризму.
Основні напрямки діяльності:
• Навчання австрійських інструкторів з лижного спорту та сноубордингу німецькою та англійською мовами
• Консультування та розробка проектів з популяризації зимових видів спорту
• Альтернативні концепції розвитку зимових видів спорту в міських районах
• Навчання в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту

Як компетентний партнер з 50-річним досвідом у сфері зимових видів спорту, ми ставимо на перше місце якість та пристрасть у співпраці з партнерами по проекту.

Команда
Мартін Долезал, генеральний директор, Йоганн Райзенбергер, операційний директор © Snowsports Academy
Зображення
© Snowsports Academy
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Проекти зимового спорту в туризмі

Клієнти та партнери отримують вигоду від багатого міжнародного досвіду керівної команди та співробітників Snowsports Academy у створенні та розвитку різних напрямків зимового спортивного бізнесу.
B2B:
• Курси підготовки інструкторів з лижного спорту в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту
• Курси підготовки інструкторів зі сноубордингу в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту
• Концепції управління підприємством та маркетингові концепції
• Розвиток туризму в зимових видах спорту

B2C:
Учасники навчальних курсів та тренінгів для інструкторів з лижного спорту та сноубордингу

Команда
© Snowsports Academy