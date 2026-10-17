Snowsports GmbH – Snowsports Academy – це інноваційна австрійська компанія, яка спеціалізується на навчанні та підвищенні кваліфікації інструкторів з лижного спорту та сноубордингу, розробці міжнародних проектів у сфері зимових видів спорту, а також на професійному консультуванні в галузі зимового спортивного туризму.

Основні напрямки діяльності:

• Навчання австрійських інструкторів з лижного спорту та сноубордингу німецькою та англійською мовами

• Консультування та розробка проектів з популяризації зимових видів спорту

• Альтернативні концепції розвитку зимових видів спорту в міських районах

• Навчання в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту

Як компетентний партнер з 50-річним досвідом у сфері зимових видів спорту, ми ставимо на перше місце якість та пристрасть у співпраці з партнерами по проекту.

Мартін Долезал, генеральний директор, Йоганн Райзенбергер, операційний директор © Snowsports Academy