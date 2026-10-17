"Snowsports GmbH"
Так Ви можете створити контакт
Головний офіс
1210 Wien
Австрія
Профіль компанії
Snowsports GmbH – Snowsports Academy – це інноваційна австрійська компанія, яка спеціалізується на навчанні та підвищенні кваліфікації інструкторів з лижного спорту та сноубордингу, розробці міжнародних проектів у сфері зимових видів спорту, а також на професійному консультуванні в галузі зимового спортивного туризму.
Основні напрямки діяльності:
• Навчання австрійських інструкторів з лижного спорту та сноубордингу німецькою та англійською мовами
• Консультування та розробка проектів з популяризації зимових видів спорту
• Альтернативні концепції розвитку зимових видів спорту в міських районах
• Навчання в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту
Як компетентний партнер з 50-річним досвідом у сфері зимових видів спорту, ми ставимо на перше місце якість та пристрасть у співпраці з партнерами по проекту.
Бізнес-можливості
Проекти зимового спорту в туризмі
Клієнти та партнери отримують вигоду від багатого міжнародного досвіду керівної команди та співробітників Snowsports Academy у створенні та розвитку різних напрямків зимового спортивного бізнесу.
B2B:
• Курси підготовки інструкторів з лижного спорту в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту
• Курси підготовки інструкторів зі сноубордингу в Австрії або на міжнародній базі партнера по проекту
• Концепції управління підприємством та маркетингові концепції
• Розвиток туризму в зимових видах спорту
B2C:
Учасники навчальних курсів та тренінгів для інструкторів з лижного спорту та сноубордингу