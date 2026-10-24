STRABAG AG
Коротка інформація
STRABAG SE – це європейський лідер у сфері будівельних технологій, інновацій та фінансовій потужності.
Галузь
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Головний офіс
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Австрія
1220 Wien
Австрія
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Австрія
9800 Spittal an der Drau
Австрія
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Австрія
3382 Loosdorf
Австрія
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Австрія
4614 Marchtrenk
Австрія