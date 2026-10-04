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Syncraft GmbH

Коротка інформація
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Фірма SYNCRAFT є австрійським високотехнологічним підприємством, головний офіс якого розташований у Тиролі, яке вже протягом більш ніж 10 років будує електростанції, що генерують з відходів деревини електрику, тепло і відновлюваний вуглець.

Позитивна до клімату електростанція на деревині
Електростанції можуть бути ...

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Головний офіс

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрія
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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