Syncraft GmbH
Коротка інформація
Фірма SYNCRAFT є австрійським високотехнологічним підприємством, головний офіс якого розташований у Тиролі, яке вже протягом більш ніж 10 років будує електростанції, що генерують з відходів деревини електрику, тепло і відновлюваний вуглець.
Фірма SYNCRAFT є австрійським високотехнологічним підприємством, головний офіс якого розташований у Тиролі, яке вже протягом більш ніж 10 років будує електростанції, що генерують з відходів деревини електрику, тепло і відновлюваний вуглець.
Позитивна до клімату електростанція на деревині
Електростанції можуть бути ...
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Головний офіс
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Австрія
6130 Schwaz
Австрія