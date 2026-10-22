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Tiroler Rohre GmbH

Коротка інформація
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Компанія Tiroler Rohre GmbH (TRM) розробляє, виробляє та реалізує високоякісні системи труб та паль з ковкого чавуну для транспортування води та спеціальних глибоких земляних робіт.

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Головний офіс

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Австрія
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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Про компанію

Профіль компанії

Компанія Tiroler Rohre GmbH (TRM) розробляє, виробляє та реалізує високоякісні системи труб та паль з ковкого чавуну для транспортування води та спеціального глибокого будівництва.

Продукція є високоефективною, довговічною та міцною. Вона відрізняється екологічними та економічними перевагами. Завдяки властивостям ковкого чавуну та досвіду в сферах застосування продукції компанія Tiroler Rohre GmbH здатна впоратися навіть з найскладнішими завданнями.

Області застосування ковких трубних систем є різноманітними:
• Подача питної води
• Відведення стічних вод
• Турбінні трубопроводи
• Системи штучного засніження
• Водопроводи для пожежогасіння
• Безтраншейні методи монтажу

зображення продукції
© Tiroler Rohre GmbH
зображення продукції
© Tiroler Rohre GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Високоякісні водопровідні та трубопровідні системи з ковкого чавуну

Tiroler Rohre GmbH, традиційна компанія з серця Альп, шукає нових ділових партнерів і планує розширити свою діяльність у таких сферах:

• Постачання питної води та водовідведення
• Безтраншейні методи монтажу
• Технічне штучне засніження
• Малі гідроелектростанції
• Системи пожежогасіння
• Гірнича промисловість

Загальна мета:
- Залучення нових клієнтів

За додатковою інформацією звертайтеся:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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зображення продукції
© Tiroler Rohre GmbH