Tiroler Rohre GmbH
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Головний офіс
6060 Hall in Tirol
Австрія
Профіль компанії
Компанія Tiroler Rohre GmbH (TRM) розробляє, виробляє та реалізує високоякісні системи труб та паль з ковкого чавуну для транспортування води та спеціального глибокого будівництва.
Продукція є високоефективною, довговічною та міцною. Вона відрізняється екологічними та економічними перевагами. Завдяки властивостям ковкого чавуну та досвіду в сферах застосування продукції компанія Tiroler Rohre GmbH здатна впоратися навіть з найскладнішими завданнями.
Області застосування ковких трубних систем є різноманітними:
• Подача питної води
• Відведення стічних вод
• Турбінні трубопроводи
• Системи штучного засніження
• Водопроводи для пожежогасіння
• Безтраншейні методи монтажу
Бізнес-можливості
Високоякісні водопровідні та трубопровідні системи з ковкого чавуну
Tiroler Rohre GmbH, традиційна компанія з серця Альп, шукає нових ділових партнерів і планує розширити свою діяльність у таких сферах:
• Постачання питної води та водовідведення
• Безтраншейні методи монтажу
• Технічне штучне засніження
• Малі гідроелектростанції
• Системи пожежогасіння
• Гірнича промисловість
Загальна мета:
- Залучення нових клієнтів