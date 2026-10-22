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VA Intertrading Aktiengesellschaft

Коротка інформація
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В серці Європи, на перехресті важливих торговельних шляхів розташований головний офіс заснованого у 1978 році торговельного дому VA lntertrading АТ, який працює у таких торговельних галузях:
>сталь
>харчування та корми
>фармацевтика (кормові засоби, фармацевтична промисловість)
>проекти & дистрибуція ...

Галузь

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Представництва у цій країні

VA Ukraine LLC
vul. Khoryva 4, off 9
04071 Kyiv
Україна
+380443399383
4533970
Lilia.Zavhorodnia@vait.com.ua
http://www.vait.com/
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Головний офіс

VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Австрія
+437327804327
+43732 780 40
vait@vait.com
http://www.vait.com
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