VA Intertrading Aktiengesellschaft
Коротка інформація
В серці Європи, на перехресті важливих торговельних шляхів розташований головний офіс заснованого у 1978 році торговельного дому VA lntertrading АТ, який працює у таких торговельних галузях:
В серці Європи, на перехресті важливих торговельних шляхів розташований головний офіс заснованого у 1978 році торговельного дому VA lntertrading АТ, який працює у таких торговельних галузях:
>сталь
>харчування та корми
>фармацевтика (кормові засоби, фармацевтична промисловість)
>проекти & дистрибуція ...
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Представництва у цій країні
VA Ukraine LLC
vul. Khoryva 4, off 9
04071 Kyiv
Україна
04071 Kyiv
Україна
Головний офіс
VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Австрія
4020 Linz
Австрія