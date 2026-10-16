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voestalpine Böhler Welding Austria GmbH

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Головний офіс

voestalpine Böhler Welding Austria GmbH
Böhler-Welding-Straße 1
8605 Kapfenberg
Австрія
+4338623010
+43386230195193
welding.austria@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com/welding
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