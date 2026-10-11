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voestalpine Railway Systems GmbH

Коротка інформація
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Компанія voestalpine Railway Systems є провідним світовим оферентом системних рішень у галузі залізничної інфраструктури і пропонує високоякісну продукцію, логістику та послуги у сфері використання рейок, стрілок, сигналів та спостереження.

Абсолютно бездоганна компетентність щодо матеріалів, палітра яких виходить ...

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Головний офіс

voestalpine Railway Systems GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Австрія
+435030428
+435030468
railway-systems@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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