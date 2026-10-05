Транспорт і сполучення

Відмінно розбудована мережа автобанів, швидкісних магістралей і автошляхів з'єднує Австрію з усіма сусідніми державами. Усі основні пункти перетину кордонів (на автобанах і автошляхах федерального значення) відкриті вдень і вночі.

Правила вуличного руху і дорожні знаки в Австрії в основному такі ж, як і в інших європейських країнах. На всіх автобанах і швидкісних автомагістралях Австрії обов'язкова плата за проїзд.

Правила для автотранспорту

Під час перетину кордону не вимагаються жодні митні документи на автотранспорт.

Посвідчення водія, видане в іншій країні, дає право на керування автотранспортом в Австрії протягом одного року. В Австрії визнаються посвідчення водія, видані в усіх країнах Європейського Економічного Простору та Європейського Союзу. Автотуристи з інших країн повинні мати міжнародне посвідчення водія, якщо з їхньою країною не заключено відповідної угоди. В іншому ж випадку достатньо німецького перекладу національного посвідчення водія. Необхідну інформацію про це Ви можете отримати в клубах автолюбителів ÖAMTC і ARBÖ. Зарубіжні транспортні засоби повинні мати ззаду наліпку про національну приналежність даного транспортного засобу.

Крім пального у баку Вашого автомобіля, Ви маєте право ввезти додатково ще 10 літрів у резервній каністрі. Туристи, які постійно мешкають за межами Європейського Союзу, можуть користуватися власним автомобілем для своїх цілей на території ЄС протягом шести місяців без будь-яких додаткових сплат чи оформлення додаткових документів. Після цього автомобіль необхідно знову вивезти за межі ЄС у такому ж стані, як його було ввезено до країни.





Обмеження швидкості руху

Максимально допустима швидкість руху (якщо дорожні знаки не вимагають іншого):

легкові автомобілі та мотоцикли:

на автошляхах: 100 км/год.

на автобанах: 130 км/год.

в населених пунктах (між табличками про початок та кінець населеного пункту): 50 км/год.





автомобілі, пристосовані для житла, вагою до 3.500 кг:

в населених пунктах: 50 км/год.

в населених пунктах: 50 км/год. на автошляхах: 100 км/год.

на автошляхах: 100 км/год. на автобанах: 130 км/год.





легкові автомобілі з легкими причепами (вагою до 750 кг) загальною вагою максимально до 3,5 т:

в населених пунктах: 50 км/год.

на автошляхах та автобанах: 100 км/год.





легкові автомобілі з причепами вагою поняд 750 кг (максимальна вага транспортного засобу разом з причепом до 3,5 т):

в населених пунктах: 50 км/год.

в населених пунктах: 50 км/год. на автошляхах: 80 км/год.

на автошляхах: 80 км/год. на автобанах: 100 км/год.



автобуси:

в населених пунктах: 50 км/год.

в населених пунктах: 50 км/год. на автошляхах: 80 км/год.

на автошляхах: 80 км/год. на автобанах: 100 км/год. (з 22.00 до 5.00 год. лише 90 км/год. на окремих автобанах).





Обов’язкова аварійна полоса рухy

Із січня 2012 року всі користувачі автомобільних доріг в Австрії мають створювати коридор для руху аварійних спецмашин (аварійний коридор) на автомагістралях та швидкісних автомагістралях. Аварійний коридор дозволить спецмашинам швидше дістатися місця аварії. Більше інформації можна знайти на сайтах www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.

Сигнальні попереджувальні жилети

На австрійських дорогах за межами населених пунктів необхідно мати з собою сигнальний попереджувальний жилет. Це означає, що водії повинні постійно возити з собою в автомобілі світловідбивний жилет, який у випадку аварії чи дорожньо-транспортної пригоди обов'язково слід одягати, якщо необхідно вийти на проїзджу смугу. Тобто, мова йде про подвійне зобов'язання, недотримання якого може також викликати накладення штрафу за порушення обох правил. Під час проведення дорожнього контролю може перевірятися наявність сигнального відбивного жилету.

Діти в автомобілі

Діти віком до 14 років, якщо їхній зріст не перевищує 150 см, можуть перевозитися лише у відповідних дитячих сидіннях. У легкових автомобілях та автомобілях класу "комбі" (і також у так званих "мінібусах") може перевозитися лише одна дитина на одному місці для сидіння. При цьому це місце повинне бути відповідно пристосоване до віку та росту дитини.

Вживання алкоголю водієм

Максимально допустима межа вмісту алкоголю в крові становить в Австрії 0,5 промілле. При перевищенні цієї межі стягується грошовий штраф, а в окремих випадках може навіть вилучатися водійське посвідчення.

Ремені безпеки

В Австрії обов'язково їздити із застібнутими ременями безпеки.

Користування телефоном під час руху

Під час керування автомобілем дозволяється телефонувати лише з використанням переговорного пристрою "вільні руки". Цей пристрій повинен бути установлений таким чином, щоб усі елементи можна було обслуговувати однією рукою, і щоб не існувало перешкод діям водія.

Правила для мотоциклістів

Під час водіння одноколійних транспортних засобів в Австрії необхідно одягати захисний шолом. Мотоциклісти під час руху навіть в світлий час доби в обов’язковому порядку мають вмикати фари денного світла. Наклейки про сплату дорожнього мита є обов’язковими.

Пальне

На всіх автозаправочних станціях в Австрії пропонується неетилований звичайний бензин з октановим числом 91, а також бензин класу Euro-Super (неетилований бензин з октановим числом 95) і бензин Super Plus (неетилований бензин з октановим числом 98). Продаж етилованого бензину в Австрії заборонений, проте для автомобілів, не обладнаних каталізаторами, на автозаправочних станціях пропонуються додаткові присадки (Additiv).

Допомога під час ДТП

Якщо трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали люди, обов'язково слід повідомити про це поліцію. Якщо в результаті ДТП постраждали лише транспортні засоби, то звернення до поліції необхідне лише в тому випадку, якщо не вдалося ідентифікувати причетних до ДТП осіб. Автомобільні клуби ÖAMTC і ARBÖ цілодобово надають невідкладні послуги автолюбителям, чим може скористатися кожен водій (для водіїв, які не є членами клубів, послуги надаються за відповідну оплату).

Телефонні номери першої необхідності (без коду): Європейський терміновий виклик 112 пожежна охорона 122 поліція 133 рятувальна служба / швидка медична допомога 144 лікарська радіослужба 141 служба рятування в горах 140 ÖAMTC допомога на автошляхах 120 ARBÖ допомога на автошляхах 123





Інформація про ситуацію на автошляхах

Кожні півгодини радіостанція "Ö3" передає інформацію про стан руху на автошляхах усієї Австрії, а також інформацію з головних автошляхів сусідніх з Австрією країн. Інформація про екстраординарні дорожні ситуації - наприклад, про водіїв, що рухаються смугою для зустрічного руху - передається невідкладно, для чого перериваються усі радіопрограми і здійснюється також трансляція каналами інших австрійських радіостанцій.

Цілодобово можна передати власну інформацію про стан руху на дорогах за телефоном 0800 600 601 (безкоштовно на території усієї Австрії). За платним телефонним номером 0900 600 600 можна також прослухати актуальну інформацію про стан руху на дорогах. Відповідь прийде невідкладно. Додаткову інформацію можна отримати "онлайн" за адресою oe3.ORF.at.