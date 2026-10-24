Встречайте австрийские компании на выставке AgroExpo Uzbekistan 2026 в Ташкенте!



Сельское хозяйство, агротехнологии, садоводство и пищевая промышленность играют важную роль в экономике Узбекистана. AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo 2026 — одна из ведущих выставок региона в сфере сельского хозяйства, предоставляющая отличную платформу для знакомства с инновационными технологиями, современным оборудованием и установления новых деловых контактов.

Выставка пройдёт с 25 по 27 ноября 2026 года в Национальном выставочном комплексе АО «Узэкспоцентр» в Ташкенте.

В 2025 году выставка собрала около 6 800 профессиональных посетителей и более 180 экспонентов из 20 стран на общей выставочной площади около 15 800 м². Эти показатели подчёркивают значимость мероприятия как площадки для встречи международных производителей, дистрибьюторов, представителей аграрного сектора и отраслевых экспертов.

В этом году ADVANTAGE AUSTRIA Tashkent организует Австрийский национальный павильон, где будут представлены австрийские компетенции, инновационные решения и современные технологии в области устойчивого сельского хозяйства, агротехнологий, животноводства и пищевой промышленности.

Приглашаем вас посетить Австрийский павильон в павильоне 1, стенд A1!

Познакомьтесь с австрийскими компаниями, откройте для себя передовые технологии и новые возможности для делового сотрудничества между Австрией и Узбекистаном.

25–27 ноября 2026 года

АО «НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте: tashkent@advantageaustria.org или по телефону +998 78 120 04 30.





Будем рады видеть вас на Австрийском национальном павильоне!









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