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Acredia Versicherung AG
简介
55％的市场份额和299亿欧元的承担总值：ACREDIA是奥地利领先的信用保险公司，致力于保护国内外索赔。 他保护投保人的利益，在客户无法付款时会及时介入。
ACREDIA集团的营业额达到8910万欧元，其母公司是位于汉堡的 Euler Hermes AG。依托母公司和维也纳的Oesterreichische Kontrollbank的实力，ACREDIA拥有稳定的所有权结构。作为奥地利数一数二的公司，ACREDIA也是“ Leitbetriebe Austria”的成员。
联系方式
联系方式
总部
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
奥地利
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
奥地利
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
奥地利
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
奥地利
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