中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

简介
标识

55％的市场份额和299亿欧元的承担总值：ACREDIA是奥地利领先的信用保险公司，致力于保护国内外索赔。 他保护投保人的利益，在客户无法付款时会及时介入。

ACREDIA集团的营业额达到8910万欧元，其母公司是位于汉堡的 Euler Hermes AG。依托母公司和维也纳的Oesterreichische Kontrollbank的实力，ACREDIA拥有稳定的所有权结构。作为奥地利数一数二的公司，ACREDIA也是“ Leitbetriebe Austria”的成员。

行业

联系方式

联系方式

总部