A. Darbo AG
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总部
A. Darbo AG
Unterinntal, Dornau 18
6135 Stans
奥地利
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奥地利
关于公司
只有最好的水果才会有这样的味道。 只有极品蜂蜜才会有这样的味道。 只有 Darbo 有这种味道。
公司介绍
只有最好的水果才会有这样的味道。 只有极品蜂蜜才会有这样的味道。 只有 Darbo 有这种味道。
140 多年来 -这个家族企业只坚持做一件事，那就是把水果加工成高品质的水果产品，如果酱和糖浆。
今天，Darbo 可以告诉您他成功的秘诀——经验和技术代代相传，代代更新。
商业机会
Darbo 一直在寻找零售、食品服务或烘焙行业的销售伙伴和最终客户。 Darbo 生产果酱、水果馅料、蜂蜜和水果糖浆，并已在全球超过 55 个国家拥有进口商。
商业机会
果肉酱、水果酱、水果糖浆和蜂蜜
Darbo 一直在寻找零售、食品服务或烘焙行业的销售伙伴和最终客户。 Darbo 生产果酱、水果馅料、蜂蜜和水果糖浆，并已在全球超过 55 个国家拥有进口商。
在奥地利，Darbo 是果酱市场的领导者，市场份额超过 60%。