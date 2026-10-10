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A. Darbo AG

简介
标识

Darbo 果酱和糖浆都是根据古老的家庭食谱制作而成。 从过去到现在，Darbo 始终如一，只选用高品质水果，再将其轻轻地加热搅拌。

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行业

联系方式

联系方式

总部

A. Darbo AG
Unterinntal, Dornau 18
6135 Stans
奥地利
+43524269510
+435242695172
export@darbo.at
http://www.darbo.com
vCard
关于公司

公司介绍

只有最好的水果才会有这样的味道。 只有极品蜂蜜才会有这样的味道。 只有 Darbo 有这种味道。
140 多年来 -这个家族企业只坚持做一件事，那就是把水果加工成高品质的水果产品，如果酱和糖浆。

今天，Darbo 可以告诉您他成功的秘诀——经验和技术代代相传，代代更新。

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© A. Darbo AG
商业机会

商业机会

果肉酱、水果酱、水果糖浆和蜂蜜

Darbo 一直在寻找零售、食品服务或烘焙行业的销售伙伴和最终客户。 Darbo 生产果酱、水果馅料、蜂蜜和水果糖浆，并已在全球超过 55 个国家拥有进口商。
在奥地利，Darbo 是果酱市场的领导者，市场份额超过 60%。

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© A. Darbo AG