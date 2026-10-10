© A. Darbo AG

只有最好的水果才会有这样的味道。 只有极品蜂蜜才会有这样的味道。 只有 Darbo 有这种味道。

140 多年来 -这个家族企业只坚持做一件事，那就是把水果加工成高品质的水果产品，如果酱和糖浆。

今天，Darbo 可以告诉您他成功的秘诀——经验和技术代代相传，代代更新。