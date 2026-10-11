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Alpine Service GmbH

简介
标识

Alpine Service GmbH 在世界各地销售二手缆车、造雪设备和除雪设备。

行业

联系方式

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总部

Alpine Service GmbH
Oberrotte 56
9963 St. Jakob in Defereggen
奥地利
office@alpine-service.com
https://www.alpine-service.com
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