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AME International GmbH

简介
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AME致力于构建突破性的医疗基础设施，提供从三级医院建设的总承包工程到医疗设备供货和数字医疗解决方案。

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AME International GmbH
Hietzinger Hauptstraße 46
1130 Wien
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