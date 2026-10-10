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Andritz AG

简介
标识

国际技术集团安德里茨（ANDRITZ）为不同行业提供一流的工厂、设备、系统和服务。

行业

联系方式

联系方式

位于国内的分公司

Andritz (China) Ltd.
Building 4, No. 60 Lang Bao Lu West, Chan Cheng District,
528000 Foshan
中国
+8675782969222
+8675782802047
andritz.china@andritz.com
http://www.andritz.com
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总部

Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
奥地利
+4331669020
+4380569004
https://www.andritz.com/
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